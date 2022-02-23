Restoranlarda rezervasyon için kapora kararı

Restoranlardaki rezervasyonlar için uygulanan kapora uygulamasının genel bir karara dönüşebileceği konuşuluyor. Gıdada ve maliyetlerdeki ciddi artış sonrası restoranlar fiyat artırmanın yanı sıra rezerve masalar için de para almaya başlamıştı.

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TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl maliyetlerdeki artışlarla beraber restoranların rezervasyonlarda kapora uygulamasının yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl restoranlarda kapora uygulamasının yaygınlaştığına dikkat çekti.

Bloomberg HT’ye konuşan Bingöl, artan maliyetlerle birlikte restoranların boş masa ve müşteri kaybetmeye tahammülleri kalmadığını söyleyerek şunları söyledi:

Aslında belli restoranlarda bu uygulama vardı. Dünyada yaygın bir şey ama Türkiye’de yaygın değildi. Şimdi yaygınlaşmaya başladı. Çok doğru bir uygulama, yaygınlaşmasını istiyoruz. Örnek vermek gerekirse, müşteri rezervasyon yaptırıyor biz de başka birisine 'yerimiz yok' diyoruz fakat sonra rezervasyon yaptıran haber bile vermeden gelmiyor. Bu sebeple başka müşteri alamıyoruz. Bu tarz durumların yaşanmaması için kapora alınması çok doğru. Kaporanın son zamanlarda yaygınlaşmasında maliyet artışlarının da etkisi oldu.