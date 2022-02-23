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Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yola dökülen çamurun sebep olduğu iddia edilen trafik kazasında işten çıkarak motosikleti ile evine gitmek istediği esnada kamyonetin altında kalan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ormanköy istikametinde ilerlemekte olan ve İ.Y. (67) idaresindeki 54 FK 750 plakalı kamyonet ile karşı yön gelen Furkan Karacan (20) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Karacan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya ise, yola dökülen çamurun sebebiyet verdiği iddia edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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