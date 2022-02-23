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ABD Büyükelçiliği'nden Rusya'yı kızdıracak paylaşım

ABD Büyükelçiliği'nden Rusya'yı kızdıracak paylaşım

ABD, Ukrayna Rusya geriliminde sosyal medya üzerinden de atışmalarını sürdürüyor. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin hesabından Kiev'in yıllar içerisindeki değişimini gösteren ancak Moskova'da hiçbir değişimin olmadığını öne süren bir paylaşım yapıldı.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde geçtiğimiz haftadan beri gerginlik ve tahliyeler sürerken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıdığını duyurdu.

Putin'in bu kararı, gerilime yeni bir boyut kazandırken; başta ABD, AB, NATO, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupalı ülkelerden tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in tanıdığı Donetsk ve Lugansk ile ticari ilişkilerin yapılmayacağını duyurarak ilk yaptırımını açıkladı.

Putin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlal ettiğini ve bunun bir işgal olduğunu belirten ABD'nin Kiev Büyükelçisi'nden yapılan paylaşım dikkat çekti.

Büyükelçilik, sosyal medya hesabından 996 yılındaki Kiev ve Moskova'nın 1108 yılına kadar olan gelişimini anlatan bir görsel paylaştı.

Görselde Kiev'in zamanla geliştiği belirtilirken, Moskova'da ise bir değişiklik görülmüyor.

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