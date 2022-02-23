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Türkiye, Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden resmen istedi! Tutuklayıp iade edin

İNTERPOL'ün Kırmızı Bülten çıkarmasının ardından Sedat Peker'le ilgili yeni gelişme. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sedat Peker'in idesi amacıyla tutuklanmasını talep etti.

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Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. İnterpol, sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Peker, Kırmızı Bülten çıktığı saatlerde aylar sonra ailesiyle birlikte görüntü paylaşmıştı. 

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti. Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

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