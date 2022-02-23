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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül CHP'de! Babasının partisi var

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül CHP'de! Babasının partisi var

TÜRKİYE DEğişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün oğlu CHP'de. Ömer Sarıgül, annesi Aylin Kotil'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip baş başa 1 saat görüştü.

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Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül  dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa 1 saat görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Sarıgül'ün bu görüşmesi de CHP'de siyaset yapmak için kulis çalışması olarak değerlendirilirken bu ziyaret ayrıca kamuoyunda 'Gitti Baba Sarıgül, geldi küçük Sarıgül' olarak yorumlandı.

2019 yılında CHP'den ayrılıp Türkiye Değişim Hareketi Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, 2014 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştu. Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil de aynı dönem CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak yarışmıştı. Ancak aldığı yenilgi sonrası o da 2016'da CHP'den istifa etmişti.

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