BIST 2.039
DOLAR 13,80
EURO 15,69
ALTIN 841,34
HABER /  GÜNCEL
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Marmara Denizi için kritik toplantı Kabus yeniden görülmeye başlandı

Marmara Denizi için kritik toplantı Kabus yeniden görülmeye başlandı

Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da başladı. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde müsilajın yeniden görüldüğüyle ilgili haberler gelmeye başlamıştı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerin yöneticileri, kentteki organize sanayi bölgeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların yetkilileri katıldı.

Basına kapalı devam eden toplantının ardından, Bakan Kurum'un açıklama yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik Eğitim Parkı’nda son rötuşlar
Trafik Eğitim Parkı’nda son rötuşlar
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mobil hız tespit sistemi devreye girdi Görmek zorlaşacak
Mobil hız tespit sistemi devreye girdi Görmek zorlaşacak
Galatasaray'da Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti
Galatasaray'da Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı kamp kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı kamp kadrosunu açıkladı
Kuzey Akım 2 kararı dengeleri altüst edecek! Fiyatlar uçacak Rusya'nın da işi zor
Kuzey Akım 2 kararı dengeleri altüst edecek! Fiyatlar uçacak Rusya'nın da işi zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi sonucu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi sonucu şehit oldu
Türkiye, Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden resmen istedi! Tutuklayıp iade edin
Türkiye, Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'nden resmen istedi! Tutuklayıp iade edin
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül CHP'de! Babasının partisi var
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül CHP'de! Babasının partisi var
96 yaşındaki Abdullah dede koronavirüsü böyle yendi
96 yaşındaki Abdullah dede koronavirüsü böyle yendi