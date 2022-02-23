Galatasaray'da Domenec Torrent 3 ismin biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Morutan'ın kadro dışı bırakılması talebi geldi. Ancak Burak Elmas bu isteği 'şimdilik' reddetti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımdaki kötü gidişatın nedeni olarak gördüğü 3 futbolcuyu (Arda Turan, Morutan ve Alpaslan Öztürk) Göztepe maçının kadrosuna almamıştı.

Sabah'ın haberine göre Arda'nın özellikle Fatih Terim ile çektirdiği fotoğraftan rahatsız olan İspanyol hoca, tecrübeli futbolcunun biletini kesti. Olimpiu Morutan'ın ise antrenman performansını yetersiz olarak niteledi.

Alpaslan Öztürk'ün de disiplinsiz davrandığını iddia eden Torrent, bu 3 ismin de süresiz kadro dışı kalmasını istedi. Ancak Başkan Burak Elmas, Torrent'in bu talebini, yaşanan krizi daha da derinleştireceğini düşündüğü için 'şimdilik' reddetti.

Çaykur Rizespor ile pazar günü oynanacak karşılaşmanın da kazanılması halinde ise bu öneriyi kabul edebileceği bildirildi.