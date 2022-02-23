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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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İskoçya'da bulundu 170 milyon yaşında! Türünün büyüğü olduğu ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İskoçya'da bulundu 170 milyon yaşında! Türünün büyüğü olduğu ortaya çıktı

İskoçya'nın batısındaki Syke Adası'nda 2017'de keşfedilen 170 milyon yıllık Jurassic Pterozor fosilinin dünyanın en büyük uçan sürüngeni olduğu ortaya çıktı.

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BBC'de yer alan habere göre, Skye sahilinde eski bir kireçtaşı tabakasında Pterozorun keskin dişli çenesi, doktora öğrencisi Amelia Penny tarafından fark edildi ve fosil iskeleti ayrıntılı şekilde incelendi.

Araştırma, 170 milyon yıllık fosili incelenen uçan sürüngenin 2,5 metre kanat açıklığına sahip olduğunu ortaya koydu.

Glasgow'daki Hunterian Müzesi'nden ve Skye'daki Staffin Müzesi'nden araştırmacılar, fosilin içinde bulunduğu kayayı çıkararak, Edinburgh Üniversitesi'ne götürdü.

Doktora öğrencisi Natalia Jagielska tarafından yürütülen araştırma, uçan sürüngenin bilim için yeni bir tür olduğunu da ortaya koyarken, söz konusu türe Gal dilinde "kanatlı sürüngen" anlamına gelen Dearc Sgiathanach adı verildi.

Jagielska, bunun gibi eksiksiz Pterozor fosillerinin çok nadir bulunduğunu aktararak, "Uçan sürüngenler olarak kemikleri gerçekten hafif, tıpkı kuşlar gibi." dedi.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte de "eşsiz bir İskoç fosili" olarak nitelediği Pterozorun büyüklüğünün, türünün kuşlarla rekabet ettiği Kretase döneminden önce yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.

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