Maske yasağı için kader günü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklayacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanıyor. Toplantıda açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması ve testi pozitif çıkanlara ise evde karantina yerine maske takma zorunluluğu getirilmesi gündemde.

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Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın 'hasta olanlar maske takıp önlem alsın" şeklindeki sözleri Bilim Kurulu sonrası maske zorunluluğunun kaldırılması beklentisi oluşturmuştu. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanıyor.

Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine "maske takarak" kendini izole etmesi gibi kararlar ile tedbirlerde ciddi bir rahatlamaya gidileceği konuşuluyor.

Toplantının bitiminde yeni dönemin ayrıntılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Uzmanlar, bu ayın sonuna doğru önce vaka sayısında ardından da yeni kullanıma başlanan Molnupiravir ilacı etkisiyle vefat sayısının düşeceğini öngörüyor.

Sağlık Bakanı: Gripten ölenlerin sayısını günlük açıklasak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı" açıklamasını yaptığı 29 Ocak'tan 1 ay öncesi ile kıyaslandığında Kovid'den ölenlerin sayısında yüzde 40'ı aşan artış görüldü.

Omicron 3 kat daha fazla can aldı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi'nin çalışmasına göre, koronavirüsün Omicron varyantı Delta'dan 3 kat daha fazla can aldı. Bu yılın 1 Ocak-20 Şubat döneminde 2988 daha fazla ölüm gerçekleşti.

19 Ocak'tan bu yana ise günlük can kaybı 2021'e göre devamlı arttı. 20 Şubat'a gelindiğinde vefat sayısındaki fark 3.3 katı buldu. 15 Şubat itibarıyla ise günlük en yüksek ölüm sayısı 309 oldu.

Yine bu dönemde günlük vaka sayısında 3 kez rekor kırıldı, vaka sayısı 6 kez 100 bin sınırının üzerine çıktı.