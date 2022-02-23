Memleket Partisi’nde Tolgahan Erdoğan istifa etti

Memleket Partisi’nde son aylarda yaşanan tartışmalar devam ediyor. Partisinden istifa eden Memleket Partisi disiplin kurulu üyesi Tolgahan Erdoğan, "Tek adam zihniyetine itiraz edip nara atanların en ufak bir parti iktidarında bile tek adamcılığı nasıl uygulayacağını görmüş durumdayız" dedi.

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Memleket Partisi’nde son aylarda yaşanan tartışmalar devam ediyor. Yönetimle tartışma yaşayan ve bu tartışmalar sonrası disipline sevk edilen disiplin kurulu üyesi Tolgahan Erdoğan, bir basın açıklamasıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Erdoğan’la birlikte partiden başka istifalar da oldu. Partinin Siyasi Eti Kurulu Üyesi Ender Öden ile Erkan Çakır da istifalarını sundu.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Mustafa Kemal Çiçek’in de disiplin sürecini bekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan Partinin önemli isimlerinden olan Mehmet Ali Çelebi’nin de sosyal medya hesaplarından ‘Memleket Partisi’ ibaresini kaldırması dikkat çekti.