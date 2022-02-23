İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Altın 1450 lirayı çok daha çabuk görecek

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altınla ilgili bomba tahmin geldi. Daha önce "2022 yılı içerisinde gram altın 1450 lirayı görecek" diyen İslam Memiş, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek, "Savaş riskinden dolayı 1450 lira beklentim biraz daha erken gerçekleşebilir" dedi.

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Rusya-Ukrayna gerilimi altın fiyatlarını yükseltti. "Savaş çanları çalmaya başladı. Geçen haftayı manipüle etmişlerdi. Şu an için savaş yok ama piyasalarda savaş fiyatlaması yapıldığını fiilen görüyoruz" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için yıl içinde beklediği 1450 liraya yükselme öngörüsünün daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.

Savaş tehlikesi nedeniyle altın ve gümüşün ons fiyatında doğal olarak yükselişler görüldüğünü hatırlatan İslam Memiş, son Youtube yayınında, "Bu yükselişlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını önümüzdeki haftalarda net bir şekilde görmüş olacağız" dedi.

Borsa İstanbul'da geri çekilmelerin devam edeceğini belirten İslam Memiş, "Dolar TL kuru 13,63 lira seviyesi kalıcı olursa 13.80 lira seviyesinden bahsedebiliriz demiştik. 13.80 lira seviyesi aşılacak mı, kalıcı olabilecek mi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dolar endeksindeki yükselişler de Dolar TL kurunu pozitif yönde etkilemeye devam ediyor." dedi.

Dolar ve altında önümüzdeki günlerde geri çekilme olabilir

Gram altın TL fiyatı 840 lira seviyesinde. Gram altının ons altından aldığı desteğe bir de dolar TL kuru desteği eklendiğini hatırlatan İslam Memiş, "Savaş fiyatlaması olduğu için altın tarafından da bu yükselişler görüldü. Önümüzdeki günlerde hem altında hem de dövizde geri çekilmeler yaşanırsa bu çekilmeler orta ve uzun vade için yatırımcısına iyi alım fırsatları verecektir" dedi.

Gram altın daha erken 1450 lirayı görebilir

"Emtia fiyatlarında gram altın için 1450 lira, altının ons fiyatında 2150 dolar seviyeleri sanırım bu savaş riskinden dolayı biraz daha erkene çekilmiş olabilir. Yıllık bazda beklediğim bu senaryolar biraz daha erken gerçekleşebilir" diyen İslam memiş şu tahminde bulundu:

Ama dediğim gibi yaptırımlar, diploması tarafındaki açıklamalar vs. birçok tantana piyasalarda artık her geçen gün yeniden fiyatlanacak. O yüzden ay sonuna kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu gümüşün gram fiyatı için geçerli, altının gram fiyatı için geçerli, dolar TL kuru için geçerli, diğer yabancı para birimleri için geçerli."

Gümüşün gramı 20 lirayı görecek

"Gümüşün tekrar yukarı yönlü ataklar gelmesi halinde direnç seviyesinin 25 dolar olarak takip edeceğim. Ancak şu anda agresif ataklar olduğu için sağlıklı bir yükseliş olduğunu gözlemlemiyorum. Yıl içinde gümüşün ons değeri için 40 dolar, gram gümüş için ise 20 lira seviyesi beklentisinin geçerli olduğunu söyleyebilirim."

2022'de piyasalarda neler olacak?

"Savaş çığırtkanlığıyla birlikte piyasaların tamamen bozulduğunu, yeni bir fiyatlama içine gireceğini göreceğiz. Putin'in bu açıklaması karşısında yıl içinde piyasaların çok manipüle edileceğini tekrar belirtmek isterim. 2022 yılı çok karışık bir yıl olacak. 2022'de herkes uzun vadeli bir yatırımcı olmak, uzun vadeli bir sepet hazırlamak ve ona göre bir yol belirlemek zorunda. Sert dalgalanmalar göreceğiz. 2022 yılında hiçbir yatırımcıyı kolay kolay oturtturmayacaklarını belirtmek isterim."

Bitcoinde yaz aylarında yeni rekorlar gelebilir

"Bitcoin'de satışların devam ettiğini görüyoruz. Buradan tekrar bir toparlanma gelebilir. Diğer yatırım araçlarına göre negatif ayrıştı. Yaz aylarında tekrar yeni rekorar görebiliriz. "