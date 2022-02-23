845 lirayı aşan altın daha da yükselecek! Mehmet Ali Yıldırımtürk altın için fiyat verdi
23 Şubat 2022 Çarşamba gününü gram altın 840 lira bandında geçti. Ukrayna - Rusya krizi ile yükselişe geçen altın fiyatları için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının onsunun 2 bin 150 TL'ye çıkacağını iddia etti.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, dünyada ve iç piyasada "güvenli liman" olarak tanımlanan altının değerine direkt etki ediyor. Pazartesi günü hızlı bir yükseliş gösteren altın fiyatları 23 Şubat çarşamba gününü 840 bandında geçti. Zaman zaman aşağı iniş işareti veren gram altın gün sonunda yeniden 840 liranın üstüne çıktı ve piyasaların kapanış saatinde 845 lirayı test etti.
Savaş rüzgarları altın fiyatlarının tırmanmasına sebep oluyor. Gram altın saat 17.00 itibariyle 845 bandını aşarak 846 liraya yükseldi. Çeyrek altın 1.383,94 TL, yarım altın fiyatı 2.768,23, cumhuriyet altını ise 5.519 TL'den günü tamamladı.
Peki altın fiyatları daha da artar mı? Bu fiyattan altın almak gerekir mi? Bu soruların yanıtlarını para ve piyasa uzmanları yanıtladı. İslam Memiş, gram altın 1450 lirayı erken görecek derken, Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de altın fiyatları için rakam verdi.
Yıldırımtürk, yaşanan gelişmelerin jeopolitik risk oluşturduğu için tedarik zincirine etki edeceğini, enerji ve emtia fiyatlarını artıran ve bu yönü ile enflasyonu körükleyen etkisi olduğunu aktardı.