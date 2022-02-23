845 lirayı aşan altın daha da yükselecek! Mehmet Ali Yıldırımtürk altın için fiyat verdi

Peki altın fiyatları daha da artar mı? Bu fiyattan altın almak gerekir mi? Bu soruların yanıtlarını para ve piyasa uzmanları yanıtladı. İslam Memiş, gram altın 1450 lirayı erken görecek derken, Altın ve Para Piyasası Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de altın fiyatları için rakam verdi.