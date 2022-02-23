'Artık açıkça yapıyor' deyip Faruk Bildirici Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi: Mesleğe aykırı

Gazeteci Nevşin Mengü Instagram hesabından bir vitamin markasının reklamını yaptı. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici ise Nevşin Mengü’nün yaptığının meslek ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Nevşin Mengü'nün Instagram hesabından yaptığı reklamı eleştirdi. Faruk Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı." ifadesini kullandı.