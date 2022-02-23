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Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek , Hande Kazanova 23 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.

Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

"Mars ile Neptün arasında destekleyici bir görünüm olacak 3 gün etkili Yakın çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçlarına karşı oldukça hassas ve özenli olabilirsiniz." diyen Dinçer Güner yorumunu yazdı.

İşte Dinçer Güner'in yorumu...

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Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Romantizm, aşk, ruh eşi bulma, duygusal konularda oldukça destekleyici zamanlar. Manevi enerjinin de güç kazanacağı zamanlar. 

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Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek, haksızlıklara karşı savaşmak içinde harika. Bu aralar özellikle manevi tatmin önemli olacaktır. 

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Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Bu tatmin herkes için değişebilir, kimi din konusuna hayatında daha fazla yer verir, kimi birilerine yardım eder kimi meditasyonla bunu yakalar...

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