Hiç düşünmeden uzaklaşın! 'Haftanın en önemli olayı bugün oluyor' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek , Hande Kazanova 23 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.
"Mars ile Neptün arasında destekleyici bir görünüm olacak 3 gün etkili Yakın çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçlarına karşı oldukça hassas ve özenli olabilirsiniz." diyen Dinçer Güner yorumunu yazdı.
İşte Dinçer Güner'in yorumu...
Romantizm, aşk, ruh eşi bulma, duygusal konularda oldukça destekleyici zamanlar. Manevi enerjinin de güç kazanacağı zamanlar.
Yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek, haksızlıklara karşı savaşmak içinde harika. Bu aralar özellikle manevi tatmin önemli olacaktır.
Bu tatmin herkes için değişebilir, kimi din konusuna hayatında daha fazla yer verir, kimi birilerine yardım eder kimi meditasyonla bunu yakalar...