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Bayburt'ta lise öğrencisi güneş enerjili araç tasarladı 3.5 litre benzinle 100 km gidiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayburt'ta lise öğrencisi güneş enerjili araç tasarladı 3.5 litre benzinle 100 km gidiyor

Bayburt'ta yaşayan lise son sınıf öğrencisi, güneş paneli destekli ve saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan araç yaptı.

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Milli İrade Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Mücahit Kurdal, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde boş vakitlerini değerlendirmek için babasının 21 Şubat Sanayi Sitesi'ndeki torna atölyesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Kendisine bir araç yapmaya karar verdiğini ve elindeki imkanlar dahilinde ilk olarak benzinle çalışan bir araç tasarladığını anlatan Kurdal, "Daha sonra aracımı geliştirmeye karar verdim. Elektrikli motor ekledim. Daha sonra bir de güneş paneli eklemek istedim. Daha çevreci, daha girişimci olsun diye. Aracımızı bu şekilde tasarladık. Son hali bu." dedi.

Aracın üç ileri 4 vitesli şanzımanı bulunduğunu ve saatte 80 kilometre hıza ulaşabildiğini belirten Kurdal, şunları kaydetti:

"Aracımızın benzinli motoru 7 beygir, 212 cc ve maksimum 3 bin 600 devir çeviren bir motordur. Elektrikli motorum ise 48 volt 750 watt gücünde. 12 amperlik 4 akümüz şarj olmakta. 18 voltluk, 150 wattlık bir güneş panelimiz mevcut. Bunu sürücümüzle beraber kombine etmekteyiz. Motorumuz 3,5 litre benzin alıyor. Bu benzinle 5 saat çalışabilmekte. Aracımızın sürati saatte 80 kilometre civarında olduğu için bir depo benzinle 100 kilometreyi geçer. Elektrikli olarak ise bataryalarımız 3 saat içerisinde tamamen şarj olmakta ve tam şarjda ise 30 kilometreye kadar menzil sunabiliyor."

Aracı yaparken çevreci özelliğine odaklandığını ve mümkün olduğunca atıl malzeme kullandığını ifade eden Kurdal, bu yıl üniversite sınavına gireceğini ve Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü hedeflediğini sözlerine ekledi.

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