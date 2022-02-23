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Bakan Murat Kurum'dan İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Murat Kurum'dan İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü iddiasına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum:"Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi.

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