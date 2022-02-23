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İstanbul'da kendini birden yere attı! Simitler etrafa saçıldı: Foyası ortaya çıktı

İstanbul'da kendini birden yere attı! Simitler etrafa saçıldı: Foyası ortaya çıktı

İSTANBUL Beyoğlu’nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı. Poşetteki simitleri etrafa saçılan dolandırıcının bu yöntemle insanlardan para aldığı öğrenildi.

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Beyoğlu Taksim'de ara sokaklarda sara krizi taklidi yaparak insanları dolandıran yaşlı adam birden kendini yere attı. Yere düşen adamın elindeki simitler ise etrafa saçıldı. Yaşlı adamın bu yöntemle insanları kandırdığı ve onlardan para aldığı öğrenildi.

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