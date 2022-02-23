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Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...

Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kendisini falcı olarak tanıtan şahıs, 20 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattı.

Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...

Olay, geçtiğimiz günlerde Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki bir kız, sosyal medyada tarot falı ilanını gördü. 

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Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...

Fal baktırmaya karar veren genç kız, ilandaki numarayı arayarak G.A. adlı falcıdan randevu talep etti. 

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Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...

Şahsı ablasının ve abisinin yaşadığı eve çağıran kız falına baktırdı.

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Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...

Fala bakan G.A., "Sende mühür var, onu bozmam lazım. Ama odada tek kalmamız lazım" dedi. 

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