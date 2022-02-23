Aydın'da iğrenç olay! Genç kız fal baktırmaya gitti: 'Sende mühür var' dedi gözlerini bağlayıp...
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kendisini falcı olarak tanıtan şahıs, 20 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki bir kız, sosyal medyada tarot falı ilanını gördü.
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Fal baktırmaya karar veren genç kız, ilandaki numarayı arayarak G.A. adlı falcıdan randevu talep etti.
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Şahsı ablasının ve abisinin yaşadığı eve çağıran kız falına baktırdı.
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Fala bakan G.A., "Sende mühür var, onu bozmam lazım. Ama odada tek kalmamız lazım" dedi.
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