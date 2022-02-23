Rusya - Ukrayna krizi ekmek ve ayçiçek yağı fiyatlarını nasıl etkiler?

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin buğday ve ayçiçek yağı ithalatında önemli yeri olan Rusya ve Ukrayna arasındaki olası bir savaşın, ekmek ve ayçiçek yağı gibi ürünlerin fiyatlarına etkilerini değerlendirdi.

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Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Haber Global'de Rusya - Ukrayna krizinin Türkiye'ye olası 'gıda fiyatları' etkilerini değerlendirdi. "Rusya ve Ukrayna'dan toplam buğday ithalatımız yüzde 85-90'a kadar ulaştı. Dünya için de Ukrayna, Rusya ve Kazakistan bölgesi, tahılda çok önemli bir yere sahip." diyen Yıldırım şöyle devam etti:

Un, ekmek fiyatları

Normal şartlarda Türkiye'nin ürettiği 20 milyon ton seviyesinde, hiç ithalat yapmasa kendi ihtiyacını karşılar ancak kuraklıkla bu geriledi. Rusya'dan aldığımız, Ukrayna'dan aldığımız buğdayın büyük bölümünü un ihracatında kullanıyoruz. Bu ciddi bir risk taşıyor.

Tek pazara bağımlılık, un ihracatı tehlikeye girebilir, iç piyasada ekmek fiyatları artabilir. Bu bölgedeki kriz dünya buğday fiyatlarını artırınca bizim faturamız da büyüyecek.

Fiyatlar gerilemeye başlamışken kriz çıkınca herkes endişeli. Fiyatlar arttığı an yansıması ekmeğe olacak. İhracatımızda da Rusya çok önemli. 1.5 milyar dolarlık ihracat da yapıyoruz Rusya'ya.

Ayçiçek yağında durum ne?

2021'de yüzde 56 Rusya, yüzde 14 Ukrayna'dan ayçiçek yağı ithal ediyoruz. Buradaki her artış bizdeki ayçiçek yağı fiyatlarını artıracak. Yeni sezona da daha 3 aydan fazla bir süre var. Biz bu döneme kadar ithalata devam edeceğiz.

Her bir dolarlık artış sofraya da yansıyacak.

Türkiye kendi ihtiyacını içeride üretebilecekken, kendi toprakları boş dururken ithalat yapmasını, kriz dönemlerde ne kadar sorun olduğunu görüyoruz.