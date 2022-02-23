Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! KDV indirimi sonrası tüketiciye kritik uyarı paranızı geri alabilirsiz!

Temel gıda ürünlerinin birçoğunun toptan teslimi, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik öncesinde zaten 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı liste kapsamında yüzde 1 KDV'ye tabiydi. Kararla bahsi geçen listede yer alan ve yüzde 8 KDV'ye tabi olan gıda ürünlerinin tamamı liste çatısı altına alınmak ve toptan perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle 14 Şubat'tan itibaren yüzde 1 KDV'ye tabi tutuldu ve bu kapsamdaki tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlendi. Bu durumun tek istisnası, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olan gıda ürünleridir. Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecek.