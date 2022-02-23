Ukrayna Rusya savaşında son dakika! Rusya bayrağı indirip Kiev'i boşalttı işgal başlıyor

RUSYA Ukrayna krizinde son dakika haberler arka arkaya geliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı ve asker göndereceğini açıklaması üzerine artık savaş an meselesi. Bölgedeki çatışmalarda ölü ve yaralı askerlerin olduğu haberleri geliyor. Ukrayna OHAL ilan etti, Rusya, Ukrayna'daki tüm diplomatik temsilciliklerini boşaltıp bayraklarını indirdi...

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Ukrayna ve Rusya arasındaki diyalogla çözüm umutları gitgide erimeye başladı ve ayrılıkçı bölgelerde artık meydan çatışma seslerine kaldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesi iptal edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından bölgeye "barış gücü" adını verdiği askerlerini göndermeye başladı. ABD Başkanı Biden Rusya'nın 'barış gücü' kararı için 'Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır' dedi. Ukrayna lideri Zelenski yedek birlikleri göreve çağırdı. Gece saatlerinde yapılan bu çağrı sonrası Ukrayna ordusu 18 - 60 yaş aralığındaki yedekleri orduya almaya başladı. Ukrayna'da OHAL ilan edildi... İşte gün boyu bölgeden yaşanan gelişmeler...

17.00 Rusya'ya verilen süre doldu

Rusya'ya yaptırımlar için verilen bugün saat 17.00'ye kadarki süre doldu. Geri adım atmayacağını açıklayan Rusya, karşılık olarak kendilerinin de yaptırımları uygulayacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına yanıt verileceğini açıklarken “Yaptırımlara, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek.” şeklinde duyuruda bulundu.

17.00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı zirvede, barışın korunması, gerginliğin azaltılması konuları da ele alındı.

16.15 Zelenski'den son açıklamalar

Zelenski son açıklamalarında Avrupa'ya ve kendilerine destek olan ülkelere teşekkür ederek şunları söyledi: "Amacımız Rusya'ya karşı çıkmak ve gerilimi dindirebilmek. Biz Avrupa ve NATO'nun çabalarına teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna ile birlikte dayanışma sergileyenlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün önemli bir sinyal aldık Ukrayna toplumundan. Fikrimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesini rica ediyoruz."

16.00 İngiltere: Ölümcül silahlar gönderiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni bir karar daha açıkladı. Başbakan Johnson bugünkü parlamento konuşmasında yaptığı açıklamada, “Rusya'nın giderek artan tehditkar davranışları nedeniyle önceki desteğimize uygun olarak, İngiltere en kısa sürede Ukrayna'ya ek askeri destek paketi sağlayacak" ifadelerini kullandı. Johnson ayrıca gönderilecek ek yardım paketinde ölümcül silahların da yer alacağını açıkladı.

İngiltere daha önce Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline yönelik ülkeye tanksavar silahlar ve eğitmen asker gönderme kararı almıştı.

15.50 ABD NATO'nun doğu kanadına sevkiyatı başlattı

ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya 800 asker, 32 adet Apache savaş helikopteri ile 8 adet F-35 uçağı gönderecek. Bu kapsamda ABD tarafından, Yunanistan'da konuşlanmış olan 12 adet A/64 Apache savaş helikopterinin Polonya'ya gönderileceği bildirilirken, Almanya'daki 20 adet A-64 Apache helikopterinin ise Baltık ülkelerine gönderileceği öğrenildi. İtalya'daki 800 askerini de Litvanya, Letonya ve Estonya'ya gönderme kararı alan ABD, NATO'nun doğu kanadındaki "çeşitli operasyonel noktalara" ise Almanya'da konuşlanmış olan 8 adet F-35 avcı uçağının gönderilmesine karar verdi.

15:40 Rusya Kiev Büyükelçiliği'nden Rus bayrağını indirdi



Rusya, Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını boşaltıyor. Rus Haber Ajansı Tass, Rusya'nın, Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlardaki personelini tahliyeye başladığını duyurdu. Reuters'ın geçtiği habere göre ise Rusya, Kiev Büyükelçiliği'ndeki Rus bayrağını indirdi.

15.00 Putin'in açıklamaları: Ordumuzu güçlendireceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatanın Savunucuları Günü için yayınladığı video mesajda Ukrayna krizine doğrudan değinmese de son gerilimle ilgili Batı'ya mesaj gönderdi.

Rusya'nın diplomasiye her zaman açık olduğunu kaydeden Putin, yine de ülkenin ulusal güvenliğin en önemli öncelik olduğunu söyledi. "Rusya'nın çıkarları ve halkımızın güvenliği tartışmaya açık değil" diyen Rus lider, uluslararası alandaki zorluklar, NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrolündeki eksiklikler nedeniyle orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ayrıca Rus yetkililerin açıkladığına göre Ukrayna'daki temsilciliklerdeki Rus personeller tahliye edilmeye başlandı.

13.35 Çocukları okula 'kan grubu' etiketiyle yolluyorlar

Ülkede her ne kadar savaş havası hakim olsa da Ukraynalılar normal yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Anne babalar çocuklarını okula gönderirken kıyafetlerine kan gruplarını gösteren çıkartmalar ekliyor. Kan grubu etiketleri ilk başta Facebook'taki kapalı gruplarda bir tartışma konusuydu ancak şimdi birçok okul bunu zorunlu hale getirdi bile. Ukraynalı gazeteci Olga Tokariuk paylaştığı bir tweette Putin'in konuşmasının Ukrayna halkı tarafından "savaş ilanı" olarak görüldüğünü ve ailelerin çocuklarını daha hazırlıklı olarak okula gönderdiklerini söyledi. Okulların ayrıca olası işgal durumu için sık sık tatbikatlar düzenleyerek öğrencileri bilgilendirdiği öğrenildi.

13:28 Sivillere silah bulundurma izni verildi

Ukrayna, Rusya'dan gelebilecek olası bir işgal için hazırlıklarını hızlandırıyor. Ukrayna parlamentosu bugün, Ukraynalı sivillere ateşli silah taşıma ve kendilerini savunma hakkı veren yasa tasarısını onayladı. Ukrayna dün de orduya yedek askerleri alma işlemi başlamış ve Rusya'daki tüm Ukraynalılara derhal ülkeyi terk etmesi çağrısı yapılmıştı.

13.20 Putin'e verilen süre doluyor

Avrupa Birliği’nden üst düzey bir yetkili, Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar için TSİ 17.00’ye kadar süre verildiğini duyurdu. 27 üyeli blokun TSİ 13.00’te yaptırımları onaylaması ve yazılı prosedürün de saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenirken, bu saatten sonra yaptırımların ise resmen uygulanmaya konulacağı kaydedildi.

13:15 Ukrayna'da OHAL ilan edildi

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass Bölgesi’ndeki sınırda milisler ile Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna hükümeti yeni aldığı kararlar doğrultusunda OHAL ilan etti. Ukrayna Ordusu, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı birliklerin saldırılar gerçekleştirdiğini belirtilerek, "Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı" açıklaması yapmıştı.

12.30 Lavrov'dan BM'ye sert cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarını eleştirdi. Lavrov, 'Guterres belli ki batının baskılarına maruz kaldı ve Ukrayna'nın doğusunda yaşananlarla ilgili kendi statüsü ve yetkileriyle bağdaşmayan açıklamalar yaptı' dedi. (Guterres Rusya'nın barış gücü olamayacağını dile getirmişti)

12.00 Ukrayna'dan Rusya'yı terk edin çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı. "Rusya'nın giderek saldırganlaştığını" belirten Bakanlık, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini belirtti.

Putin Ukrayna'nın doğusuna asker sokup sokmayacaklarına sahadaki durumun belirleyeceğini iddia ederken, bir Batı ülkesi pazar gecesinden itibaren bu bölgelere Rus askerlerinin girdiğini savunuyor.

11.00 Bir Ukraynalı asker öldü yaralılar var

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.

Ukrayna Ordusu'nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın desteklediği birliklerin saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı" denildi.

Açıklamada Donbass'taki ayrılıkçıların 81'i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.

Ukraynalı asker röportaj sırasındayken patlama Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donbass'ta bir asker röportaj verirken bomba patladı. Anadolu Ajansı muhabirinin de çekimde bulunduğu sırada panik anları görüntülere yansıdı.

10.46 Ukrayna Büyükelçisi çağrı yaptı: Türkiye dahil...

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali halinde çıkacak olası savaşın, Türkiye dahil birçok ülkeye zarar vereceğini söyleyerek "Rusya’ya en güzel cevabın, Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesiyle verilebileceğini” belirtti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, gerekse her Ukraynalı kendi ülkesini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin de şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak” dedi.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krize ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Rusya’nın sözde cumhuriyetleri tanıma kararı almasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen Bodnar, söz konusu kararın Ukrayna çevresindeki krizi iyice tırmandırdığını ve tek taraflı olarak Minsk Anlaşmalarından çıktığı anlamına geldiğini kaydetti.

22 Şubat itibarıyla Rusya’nın toplamda 96 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini, bunların 81 kez ağır silahlar vasıtasıyla olduğu bilgisini veren Bodnar, “Bunun sonucu hem cephe hattında yaşayan evlerinin bozulmasına, çeşitli altyapının bozulmasına sebep oldu ve Ukrayna tarafından bazı kayıpların verilmesine sebep oldu. Bu gece 15 kez ateşkes ihlal edilerek ateş açıldı. Herhangi bir kayıp yok. Aynı şekilde hem Kırım’da hem de Belarus’ta tehlikeli denilebilecek Rus askeri yığınağı söz konusu. Böylece farklı rotalardan saldırı riski var. En büyük tırmanış riski şu an işgal edilen Donetks ve Luhanks yerlerinin bazı yerlerinde” diye konuştu.

“Rusya’nın Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) daimi ülkeleri, Almanya ve Türkiye’nin ortak görüşme fikrini desteklediğini hatırlatan Bodnar, “Gerek Ukrayna kolluk kuvvetleri, gerekse her Ukraynalı kendi ülkesini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin de şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna’ya seyahati o kadar kolay olmayacak. Tekrar vurgulamak isterim ki biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Savaşı önlemek adına çabalarımızı sarf ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin krizdeki rolüne ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Büyükelçi Bodnar şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın arabuluculuk tekliflerini biz desteliyoruz. İhtilaf sonuç itibarıyla yerinde olmaya devam ediyor. Böyle bir teklif gerçekleşirse Rusya ile siyasi boyutuyla çözmemize yardımcı olacaktır.

Sayın Erdoğan’ın Rus tarafıyla da iyi ilişkileri var. Biz inanıyoruz ki teklif etmiş olduğumuz diplomatik yoldan devam edersek Rusya’yla mevcut sorunun çözülmesine ve Rusya’nın Ukrayna karşı saldırganlığının tırmandırılmasını engelleyecektir. Savaş herkese zarar getirecek Türkiye de dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye’nin hem Ukrayna ile Rusya’yla ticari ilişkileri var. Bölgede böyle bir askeri hareketliliğin canlandırılması, tırmandırılması olursa bölgedeki ekonomiye, güvenlik durumuna zarar verecektir.”

“Barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin’de var”

11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda iki ülke arasında bir müzakere ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Büyükelçi Bodnar, “Biz ADF dahil olmak üzere her türlü müzakere formatına açığız. Bizim taraf söz konusu hazırlığı hem resmi olarak hem de gayriresmi olarak açıklamıştır. Önemli olan söz konusu müzakere toplantısı için Kremlin’in siyasi isteğinin olması. Çünkü bildiğiniz gibi barışın anahtarı şu anda bildiğiniz gibi sadece Putin’de var” şeklinde konuştu.

10.30 Kanada'dan askeri yardım ulaştı

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, içerisinde silahların da bulunduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın Ukrayna’ya ulaştığı belirtildi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin, "Kanada Silahlı Kuvvetleri Ukraynalı ortaklarımıza destek için ikinci askeri yardımı gönderdi. Rusya, egemen bir devleti işgal etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Ukrayna bağımsızlığını ve egemenliğini savunurken biz yanlarında olmalıyız" şeklinde konuştu.

10.00 Yedek askerler görevde

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin imzaladığı kararname ile göreve çağırılan 18-60 yaş arası yedek askerlerin bugün göreve başladığı bildirildi. Aktif göreve çağırılan yedek askerlerin görev sürelerinin en fazla 1 yıl olacağı da açıklandı.

09.00 Çin'den açıklama: Taraflarla temastayız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili Çin’in tüm taraflarla temas kuracağını söyledi.

08.00 Rus askeri barış gücü olamaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın doğusuna gönderilecek Rus askerlerinin Moskova’nın iddia ettiği gibi ‘‘barış gücü’’ olmayacağını söyledi ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in bölgede etnik Ruslar’a karşı soykırım yapıldığı iddialarını reddetti.

