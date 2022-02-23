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Zor günler bekleyen Ukrayna'ya IMF'den destek

Zor günler bekleyen Ukrayna'ya IMF'den destek

Ekonomik sıkıntıları olan Ukrayna'yı Rusya ile gerilimin başlamasıyla daha da zor günler bekliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna'ya vereceği 700 milyon dolarlık kredi için çalışma başlattığını duyurdu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna’ya yapacağı 700 milyon dolarlık ödeme için misyon başlattığını duyurdu. Bu ödeme gerçekleşirse IMF, Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle zorlanan Ukrayna ekonomisi için önemli bir destek sunmuş olacak.

Ukrayna, IMF ile yaptığı görüşmelerin 5 milyar dolarlık program kapsamında alacağı 700 milyon dolarlık ödemeyle sonuçlanmasını umuyor.

Ukrayna ekonomisi zorda
Ukrayna’nın yabancı fonlara bağımlılığı, Rusya’nın kasım ayında ülke sınırlarına asker yığmaya başlamasından bu yana artış gösterdi. Ukrayna grivnası, ABD doları karşısında sene başından bu yana yüzde 7 düştü.

Ukrayna hükümeti, IMF ödemelerinin yanı sıra Avrupa Birliği’nden gelecek 1,2 milyar euroluk yardıma, ABD’nin verdiği 1 milyar dolarlık kredi garantisine güveniyor.

IMF’nin Ukrayna Daimi Temsilcisi Vahram Stepanyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ivanna Vladkova Hollar liderliğindeki IMF heyeti, programın ikinci gözden geçirmesi için bugün yetkililerle görüşmelere başlıyor” dedi.

5 milyar dolarlık anlaşma imzalamışlardı
IMF ve Ukrayna, 2020’de, Haziran 2022’ye kadar ödemesi tamamlanması öngörülen 5 milyar dolarlık bir kredi programı imzalamıştı.

IMF borcu devlet bankalarının ve şirketlerinin kurumsal yönetiminin iyileştirilmesi ve rüşvetle mücadele politikasının uygulanması koşuluyla vermişti. Hükümet bu kapsamda bir Özel Yolsuzlukla Mücadele Bürosu başkanı da atamayı taahhüt etti.

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