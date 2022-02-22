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Hepsi yola savrulup tuz buz oldu! Oturup başında ağladı

Hepsi yola savrulup tuz buz oldu! Oturup başında ağladı

SAMSUN'da bir iş yeri sahibi, depodan işyerine nakliyat kamyoneti ile götürdüğü 115 bin liralık duşakabin camının yola devrilip kırılması üzerine üzüntünden gözyaşı döktü.

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde duşakabin dükkanı sahibi S.K., Y.A. idaresindeki nakliyat kamyonuna 115 bin lira değerindeki duşakabin camlarını yükletip deposundan işyerine götürmek için yola çıktı. Y.A. idaresindeki kamyonet Canik ilçesi viyadük altındaki kavşağı dönmek isterken kamyonetin üzerindeki camlar yola devrilerek karayolu üzerine saçılarak kırıldı.

 Canik Belediyesi ekipleri camları iş makinesi ile kamyona yükleyip çöp istasyonuna götürdü. S.K. camların iş makinası ile kamyona yüklenmesini izlerken üzüntüsünden gözyaşı döktü. Camlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol araç trafiğine açıldı.

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