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Elektrik faturaları cepleri yakınca güneş panellerine talep patladı

Elektrik faturaları cepleri yakınca güneş panellerine talep patladı

Elektrik faturaların yüksekliği güneş enerjisi panellerine olan ilgiyi arttırdı. Esnaf daha önceleri müşteri beklerken, şimdi ise taleplere yetişemedikleri öğrenildi.

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Burhaniye ilçesi Karadere, Korucaoluk ve Yaylacık Mahallelerinde Madra Dağındaki yayla evleri güneş enerjisi panelleri ile elektriğe kavuşurken, ilçe merkezinde de bazı vatandaşlar çatılara elektrik paneli kurdurmak için harekete geçti. Ören Mahallesinde oturan İnşaat Ustası Kemal İşi, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek buradaki güneş enerjisi sistemi hakkında Müdür Yardımcısı İlhan Çalhan’dan bilgi aldı.

Son zamanlarda elektrik faturaların yüksek geldiğini anlatan Kemal İşi, “Çoğu komşum benim gibi düşünüyor. Güneş enerjisi paneli koyuyor, çok uygun. Sistem 6-7 yılda kendisini amorti ediyor. Bizim bölgemizde de güneş bol. Faturamızın bu şekilde düşeceğine inanıyoruz. Sistemi kurdurmaya kararlıyım. İşletmelere uğradığımda talebin arttığını gördüm. İşletmeler montaj için çok ileri gün veriliyor” dedi.

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