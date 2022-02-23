Hayrettin Eren kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hayrettin Eren neden şehit oldu

Görev için gittiği Senegal'de kalp krizi geçirerek şehit olan Hayrettin Eren tüm müdahalelere rağmen kurtarılmalı. Bu üzücü gelişmenin ardından Hayrettin Eren kimdir, aslen nereli ve Hayrettin Eren kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görev başında şehit olan Hayrettin Eren'in cenazesi Türkiye'ye getirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu. Şehitin cenazesi Erdoğan'ın uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Bu üzün haberin ardından Hayrettin Eren kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak edildi.

Şehit Eren'in cenazesi, Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."

Hayrettin Eren kimdir, nasıl şehit oldu:

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyaretinde görev yapıyordu. Hayrettin Eren Senegal Stadının açılış töreni sırasında aniden yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı özel harekat şube müdürlüğü nedir:

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü “Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…” amacıyla kuruldu.