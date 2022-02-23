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Ülker'de üst düzey atama Mustafa Kabakçı, Ülker CMO’su olarak atandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ülker'de üst düzey atama Mustafa Kabakçı, Ülker CMO’su olarak atandı.

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Son iki yıldır Ülker Bisküvi İş Birimi Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Kabakçı, Ülker CMO’su olarak atandı.

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Kabakçı, Ülker markasının yanı sıra Godiva’nın market serisi ve McVitie’s markalarının pazarlama stratejilerinin oluşturulmasından ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Ülker bünyesinde 18 yıldır önemli başarılara imza atan ve son 3 yıldır Ülker CMO’su olarak görev yapan Aslı Özen Turhan ise pladis’in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu CMO’su olarak görev yapacak. Bu önemli görev değişimiyle ilgili konuşan Ülker CEO’su Mete Buyurgan: “Bisküvi İş Biriminde Pazarlama Direktörü olarak çalıştığı süre boyunca birçok ürünümüzün lansmanını gerçekleştirmiş, pazardaki payımızın artmasına önemli katkılar sağlamış Mustafa Kabakçı, bundan böyle pazarlama ekiplerimize liderlik yapacak. Sahip olduğu deneyimin şirketimize büyük güç katacağına inanıyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Şirketimizde önemli başarılara imza atan Aslı Özen Turhan, pazarlama departmanında farklı pozisyonlarda görev aldığı 18 yıl boyunca ikonik markalarımızın büyümesine, inovasyonla çeşitlenmesine ve tüketiciyle olan bağının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladı. Emekleri için çok teşekkür ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

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