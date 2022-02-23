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Ukrayna'da OHAL ilen edildi! Çocukları okula kıyafetlerine kan grubu yazarak yolluyorlar

Ukrayna'da OHAL ilen edildi! Çocukları okula kıyafetlerine kan grubu yazarak yolluyorlar

UKRAYNA muhtemel bir Rusya saldırısına hazırlanıyor. Ukrayna'da okula giden çocukların kıyafetlerine kan grubunu gösteren etiketlerin yapıştırılması zorunlu hale getirildi. Aileler çocukları okula gönderirken kan grubu etiketi yapıştırırken, çocuklara da okullarda sık sık tatbikat yaptırılmaya başlandı.

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Ukrayna bu sabah Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı peşinden Ukrayna liderinin yedek birlikleri göreve çağırma kararı açıklandı. Kara kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerler göreve çağrılmaya başlandı. Askerlerin maksimum görev süresinin 1 yıl olacağı ifade edildi.

Sivillere silah eğitimi veriliyor
Ukrayna Ordusu'nun hazırlarına sivillerden de büyük bir destek söz konusu. Yaklaşık 100 bin Ukraynalı olası bir savaş için seferber edilmiş durumda. Ukrayna Özel Kuvvetleri, çocuğundan yaşlısına gönüllü olan herkese silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi veriyor.

Çocukların kıyafetlerine kan grubu etiketi yapıştırıyorlar
Ülkede her ne kadar savaş havası hakim olsa da Ukraynalılar normal yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Anne babalar çocuklarını okula gönderirken kıyafetlerine kan gruplarını gösteren çıkartmalar ekliyor.

Bir çok okul zorunlu hale getirdi
Kan grubu etiketleri ilk başta Facebook'taki kapalı gruplarda bir tartışma konusuydu ancak şimdi birçok okul bunu zorunlu hale getirdi bile. Ukraynalı gazeteci Olga Tokariuk paylaştığı bir tweette Putin'in konuşmasının Ukrayna halkı tarafından "savaş ilanı" olarak görüldüğünü ve ailelerin çocuklarını daha hazırlıklı olarak okula gönderdiklerini söyledi. Okulların ayrıca olası işgal durumu için sık sık tatbikatlar düzenleyerek öğrencileri bilgilendirdiği öğrenildi.

Ukrayna'da OHAL ilah edildi

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass Bölgesi’ndeki sınırda milisler ile Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna hükümeti yeni aldığı kararlar doğrultusunda Donbas bölgesi hariç tüm Ukrayna genelinde OHAL ilan etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı. "Rusya'nın giderek saldırganlaştığını" belirten Bakanlık, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini belirtti.

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