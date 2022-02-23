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Nahçıvan futboluna 'kral' damgası!

Nahçıvan futboluna 'kral' damgası!

AZERBAYCAN'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vügar Abbasov tarafından davet edilen Avrupa Altın Ayakkabı sahibi eski milli futbolcu Tanju Çolak 19 -22 Şubat’ta planlanan Nahcivan ziyaretini gerçekleştirdi.

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Kral lakaplı Tanju Çolak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde devlet töreni ile karşılandı, devlet töreni ile ağırlandı.

Magazinkolik'te yer alan habere göre Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vügar Abbasov tarafından ağırlanan Tanju Çolak, Haydar Aliyev müzesini ziyaret etti, futbol maçı izledi. 

Futbola gönül veren çocuklarla da buluşan Tanju Çolak, onların sorularını cevapladı. Futbol ile ilgili öğütler verdi, top dağıttı.

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