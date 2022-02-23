Dünya Kupası İstanbul'da görücüye çıktı
KATAR'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takıma verilecek kupa, İstanbul'da sergilenmeye başlandı.Abone ol
Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirilen 2022 Dünya Kupası, Maximiles Black'in ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen davette sergilendi.
Organizasyona A Milli Futbol Takımı Eski Menajeri Can Çobanoğlu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci de katılırken, futbolseverler Dünya Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.