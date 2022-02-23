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Dünya Kupası İstanbul'da görücüye çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Kupası İstanbul'da görücüye çıktı

KATAR'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takıma verilecek kupa, İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

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Visa sponsorluğunda İstanbul'a getirilen 2022 Dünya Kupası, Maximiles Black'in ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen davette sergilendi.

Organizasyona A Milli Futbol Takımı Eski Menajeri Can Çobanoğlu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci de katılırken, futbolseverler Dünya Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.

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