Halit Kıvanç'tan kötü haber kimseyi tanımıyor konuşamıyor

Duayen, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın sağlık durumu kötüleşti. Kıvanç ile ilgili gelişmeyi duyuran Ertem Şener, 97 yaşındaki Kıvanç'ın eşinin "Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta." sözlerini aktardı.

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Spor spikeri Ertem Şener, geçtiğimiz akşam Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 97 yaşındaki Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu.

Ertem Şener, Halit Kıvanç'ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit Abimizin, ustamızın. ‘Mümkün değil şu an’ dedi ve ekledi; ‘Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta.’ Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabii ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho’nun çalımları, ne Messi’nin büyük futbolu, ne Ronaldo’nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye’nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam.”

Halit Kıvanç kimdir?

Halit Kıvanç'ın sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte Halit Kıvanç nereli evli mi çocuğu var mı?" soruları araştırıldı. İşte asırlık çınar olan spiker Halit Kıvanç'ın merak edilen hayatı:

"Usta spiker, sunucu Halit Kıvanç 1925 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Türkiye’ye en uzun soluklu sunuculuk mesleğini icra eden isimlerdendir. Beş kardeştir. Babası İsmail Bey, annesi ise Leman Hanım’dır. Ailenin en küçük çocuğudur.

1955 yılında Bülbin Hanım ile evlenmiştir. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç Halit Kıvanç’ın oğludur.

Efsane futbolcu Pele ile ilk röportaj yapan gazeteci olan Halit Kıvanç Pertevniyal Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra 3 ay kadar Hakimlik yaptı. Günümüze kadar Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere bir çok dergi ve gazete bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.

1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile birlikte Türkiyenin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor’u çıkarmıştır.

1 sene kadar İngiliz yayın kuruluşu BBC’dede görev yapan Halit Kıvanç ülkemizde radyo programlarının yayıncılığında büyük emekleri olan isimlerden bir tanesidir.

Türk Televizyon tarihininde bir çok ilk projelerine imza atan Halit Kıvanç Olimpiyatlar ve Uluslararası karşılaşmalarda sunuculuk yapmış tam 10 dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunmuştur.

2005 senesinde sunuculuğunun 50. yılını kutlayan Halit Kıvanç Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200’den fazla ödül ile ödüllendirilmiştir.

Düzgün Türkçesi, efendi, çalışkan ve saygın duruşu ile televizyon dünyasının ve ekran severlerin büyük takdirini kazanan Halit Kıvanç koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. 2006 yılında Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur isimli bir kitaba imzasını atmıştır.

Ayrıca Futbol Bir Aşk, Kupaların Kupası Dünya Kupası, Telasafir Bizde Tv Böyle Başladı, Çok Affedersiniz Aa, Bulutlarla Yarışan Kadın, Hadi Anlat Bakalım Anılar, Gool Diye Diye, Halit Kıvanç Anlatıyor, Gelin Yarışalım, Ve Karşınızda Halit Kıvanç, Gülmece Güldürmece, Beckenbauer Futbol Okulu, Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat, Kazulet Hanımın Minisi ve Ve Allah Gazeteciyi Yarattı isimli kitaplara imzasını atmıştır.