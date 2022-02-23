Sunucu Buket Aydın 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu

Kırmızı küçük arabası ile dikkat çeken Buket Aydın, park problemi yaşamadığını ve zamlanan benzinden tasarruf ettiğini açıkladı.

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Güzel sunucu Buket Aydın kullandığı kırmızı aracın reklam yüzü oldu. Toplantı sonrası bebekte bir arkadaşıyla buluştuktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensubunu selam verip sohbet etti. Magazinkolik'de yer alan habere göre Aydın reklam yüzü olduğu araç reklamından 2 milyon ₺ alacak.



* XEV YOYO, dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilen elektrikli araçlarından biri. Aracın bataryasız ağırlığı yalnızca 450 kilogram.

* Türkiye'de XFM tarafından satılacak olan YOYO, 20 beygir gücünde tek motor ve 10.3 kWh kapasiteli batarya paketiyle geliyor.

* XEV YOYO Türkiye'de de satışa çıkacak. Avrupa'da birçok ülkede piyasaya sürülen tam elektrikli otomobil Çin'de üretiliyor.