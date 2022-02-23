Berna Keklikler sevgilisi kimdir nereli Gilmher Croes kaç yaşında?
Survivor All Star'da gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Ben ilk kez aşık oldum ve buraya geldim diyen Berna Keklikler sevgilisi için gözyaşı döktü. Bu gelişmenin ardından Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes merak edildi. Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşında, Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğdu. Bir dönem modellik yapan Berna Keklikler'in 4 yaş küçük sevgilisi hakkında bilinmeyenler...
Survivor All Star'da daha ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler oldu. İddiasının her zaman arkasında duran Berna Keklikler 2017 yılındaki Survivor'da da sivri dili ile şimşekleri üzerine çekmişti. Bu akşamki Survivor yeni bölüme Berna Kekliler'in sevgilisi damga vuracak.
Bu akşam iki takımda iletişim ödülü için yarışacak. Survivor Berna ise gözyaşları ile geceye damga vuracak. İlk kez aşık oldum, buraya geldim, onu çok özledim diyen Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Berna Kekliklerin ilk kez aşık oldum dediği sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşında ve Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğru. 3 kardeş olan Gilmher Croes bir dönem mankenlik de yaptı. Gilmher Croes'un instagram hesabı gilmhercroes ve 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes kimdir:
Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Denizi’nin güneyinde bulunan Aruba’nın başkenti Oranjestad'da dünyaya gelmiştir. Aruba’nın başkenti Oranjestad’da büyüdü ve Aruba Üniversitesi’ne girdi. Gerçek adı Gilmher Croes fakat kendisi takma adı olan Gil Croes’i kullanmaktadır
3 kardeş olan Gilmher’in ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Ablası Roxanne Kook-Croes ve erkek kardeşi Jayden Croes’dir. Annesinin adı Susanne Croes babasının adı ise Gilbert Croes ‘dir. Ayrıca kardeşi Jayden ile birlikte CroesBros YouTube kanalını yönetmektedir.