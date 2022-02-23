Berna Keklikler sevgilisi kimdir nereli Gilmher Croes kaç yaşında?

Bu akşam iki takımda iletişim ödülü için yarışacak. Survivor Berna ise gözyaşları ile geceye damga vuracak. İlk kez aşık oldum, buraya geldim, onu çok özledim diyen Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Berna Kekliklerin ilk kez aşık oldum dediği sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşında ve Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğru. 3 kardeş olan Gilmher Croes bir dönem mankenlik de yaptı. Gilmher Croes'un instagram hesabı gilmhercroes ve 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.