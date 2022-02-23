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BİM CEO'su Galip Aykaç yüksek fiyat ve zam açıklamasında iktidarı sorumlu tuttu

BİM CEO'su Galip Aykaç yüksek fiyat ve zam açıklamasında iktidarı sorumlu tuttu

BİM CEO'su Galip Aykaç, zamların sorumluluğunu iktidara atarak, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi.

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BİM İcra Kurulu Üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç, yüksek fiyatlardan marketlerin sorumlu tutulmasına tepki "Ortakakıl Konferansları 2022"de konuşan Galip Aykaç, üretici enflasyonu yüzde 93.53 iken tüketici enflasyonun ise yüzde 48.69 olduğunu hatırlatarak aradaki farkın organize perakedenin enflasyona kalkan olduğunun net bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Etiketlerdeki fiyat artışının sorumlusu biz değiliz
Aykaç, "Enflasyonla mücadelede vurgulamak istediğimiz en önemli husus, etiketlerde gördüğümüz fiyat artışlarının kaynağının bizler olmadığının artık kabul edilmesidir. Kayıtlı kurallı faaliyet gösteren, her zaman her türlü denetime açık şeffaf işletmeleriz. Son dönemde yapılan denetimlerde talep edilen bilgileri sağlamak için sırf bu süreçlere özel çalışan ekipler oluşturacak hale geldik" dedi.

Fahiş fiyat uygulamakla suçlanıyoruz
Aykaç, "Bu kadar denetim, hatta niye uygunsuz olduğumuzu bilmeden savunmaya maruz bırakıldığımız, sonunda bir bulguya da erişilemediği bir ortamda hala fahiş fiyatla damgalanmamız bizleri son derece üzmektedir" ifadelerini kullandı.

Nasıl ki dövizin artmasından döviz büroları sorumlu değilse...
Aykaç, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi. Tüm fiyat artışlarının sorumlusu organize perakende sektörüymüş gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldığını belirten Aykaç, aksine organize perakende sektörünün ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını vurguladı.

Marketlerdeki benzer fiyatlar rekabetin sonucu...
Marketlerdeki benzeşen fiyatların yoğun rekabetin bir sonucu olduğunu söyleyen Aykaç, "Fiyatların mümkün olan en düşük seviyede tutulması için yoğun bir rekabet kaçınılmazdır. Dolayısıyla benzeşen fiyatlar yoğun bir rekabetin sonucudur. Sadece gıda ürünlerinde değil, yoğun rekabetin yaşandığı her ürün kategorisinde birbirine yakın fiyatların oluşması rekabetin doğası gereğidir" dedi.

Olumsuzluğu sebebi özel sektör değil!
Yaşanan enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu söyleyen Aykaç, yapılması gerekenin yapısal sorunların çözülmesi olduğunu söyledi. Aykaç, "Dikkat edilmesi gereken fiyat artışların yanı sıra dengesizleşen gelir dağılımının ortaya çıkardığı sorundur. Alım gücünün düşmesi ve orta gelir kesiminin giderek daralması fiyat hassasiyetini artıran ve enflasyonu ülke ana gündemi haline getiren esas konuların başında gelmektedir. Yaşadığımız enflasyon maliyet enflasyonudur" dedi.

"Yapısal sorun olan alanlarımız olduğu bir gerçek'' Aykaç, ''Bu sorunların hızlı bir şekilde çözümü için kamu özel sektör hep birlikte çalışmalıyız. Herşeyi devletten beklemek doğru olmadığı gibi olumsuz herşeyin sebebi özel sektör gibi görülmemelidir'' ifadelerini kullandı.

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