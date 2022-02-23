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Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi

Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avrupa ülkelerine enerji tedariki konusunda güvence vererek azami kapasitede doğal gaz arzına devam edeceklerini söyledi.

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Store, Belçika'yı ziyaretinde Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile yaptığı ortak basın toplantısında, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'sini Norveç'in karşıladığını belirtti.

Maksimum kapasiteyle gaz göndermeye devam edeceklerinin güvencesini veren Store, "Aslında şu anda kapasitemizin de üzerine çıkmış durumdayız. Müttefiklerimizle dayanışmamızı öngörülebilir şartlarda sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Store, ülkesinin Avrupa'ya kıta içinde enerji sağlayan tek ülke olduğunu da vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kullandıkları doğal gazın yüzde 90'ını ithal ediyor. Gazın üçte birinden fazlası ise Rusya'dan satın alınıyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemleri sonrasında ortaya çıkan son kriz nedeniyle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak istiyor.

Son olarak Almanya, Rusya'nın Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına tepki olarak Rusya'dan gelecek Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin ruhsatlandırma sürecini durdurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

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