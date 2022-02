Ankara'da doktorun yüzüne oturup boğmaya çalıştı! Kafasını duvara vurdu: Sebebi ise....

ANKARA'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ilacını yazmak için rapor istediği hastası Feray Yelmen tarafından darbedilen Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı. Nefes alamadığım için ölüyordum. Şikayetçi oldum" dedi. Darp olayına sosyal medyada büyük tepki yağdı. #ferayyelmentutuklansın hashtag'i açıldı...

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin iddiaya göre hastasının farklı bir ilaç yazmasını istemesi üzerine, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirtti. Durumu kabul etmek istemeyen F. Y. ile Ebru Ergin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F. Y., iddiaya göre Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurarak, boğazına ve yüzüne oturarak darp etti. Ergin çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, F. Y. adliyeye sevk edildi.



Ebru Ergin ve kendisini darp ettiğini öne süren F. Y.'nin ifadelerine Sabah ulaştı. F.Y., ifadesinde migren ve fiber miyalji hastalığının olduğunu ve bu nedenle düzenli ilaç kullandığını söyledi. İlaçlarını yazdırmak için Doktor Ebru Ergin'e gittiklerini söyleyen F.Y., "Yenimahalle semt Polikliğine saat 10.50 randevusunu alarak gittim. Randevu satimden önce giderek, kaydımı yaptırdım ve doktor Ebru ergin Bakar'ın odasının önüne gittim. Doktor odasının önünde bulunan ekranlar bozuk olduğu için bu yüzden kapıyı çaldım, ancak kapı kilitli olunca çevreden danışmaya sordum." dedi.



"Sinirleri bozuk sen idare et"

"Doktorun çay içmek için odadan ayrıldığını söylediler" diyen F.Y. "Yarım saat bekledim. Doktor hanımın geldiğini görünce, kapsının çalarak randevum olduğunu söyleyecektim ki doktor olan bu şahıs ne mesleğine ne de insanlığa uymayacak şekilde bağırıp ne giriyorsun kim sana gir dedi, çabuk odamdan çık diyerek bağırmaya başladı. Halbuki ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım, sonra koridorda bulunan üzerinde doktor önlüğü bulunan bir şahıs her zamanki hali, onun sinirleri bozuk sen idare et dedi" ifadelerini kullandı.



"Doktor bana art niyetli olarak davrandı"

F.Y., kendisinin değil Ebru Ergin'in kendisine saldırdığını, elinden kurtulmaya çalışırken doktorun düştüğünü söyledi. F.Y., "Ben yine sakince bekledim. Sıram gelmesine rağmen benden sonra gelen 3 tane hastayı benden önce muayene etti. Beni bilerek bekletti. Ancak şahsa muhtaç olduğum ilaçlarımı almam gerektiğini için şikayet etmek için dahi olsa ayrılmadım. Odasının önünde bekledim. Sonra kimse kalamayınca mecburen beni çağırdı. Ben yine kapsının önünde derdimi anlattım. Sonra bana sistemden raporumu göremediğimi söyledi. Ben de sağlık ocağında bile bu raporum görünürken kendisinin neden göremediğini sordum. Çünkü ben bu ilaçları sürekli yazdırırım, bu zamana kadar hiç böyle bir problem yaşamadım. Doktor bana art niyetli olarak davrandı. Ben yine sakinliğimi koruyarak 'peki' dedim. Dışarda bekleyen eşimin yanına giderek, doktorun rapor istediğinin herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim." dedi.



"Masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı"

F.Y. "Eşim eczaneye gitti ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandelyeseyile birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Sanki suçlu benmişim gibi bağırmaya başladılar. Bu esnada telefonumu çıkartıp 155'i ararken güvenlik görevlisi 'ben aradım' deyince telefonumu geri koydum. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim" diye konuştu.



"Odama bağırarak yalnız başına geldi"

Doktor Ebru Ergin Bakar ise emniyette verdiği ifadesinde Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli olduğunu ifade ederek, "F.Y eşiyle birlikte muayene olmak için odama geldi. Hasta benden ilaç yazmamı istedi. Ben de bu ilacın psikiyatrik bir ilaç olduğunu yazma yetkim olmadığını söyledim. F.Y de 'benim pskiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra F.Y'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama bağırarak yalnız başına geldi" şeklinde konuştu.



"Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu"

F.Y.'nin, saçlarından tutarak başını masaya vurduğunu ve nefes almasını engellediğini ileri sürerek, "Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, F.Y saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Daha sonra koltuğumda oturur vaziyette F.Y'nin çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar. Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Beyin kanama riskim devam ediyor" ifadelerini kullandı. F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" demişti. Darp olayına sosyal medyada büyük tepki yağdı. #ferayyelmentutuklansın hashtag'i açıldı...