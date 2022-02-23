BIST 2.022
DOLAR 13,87
EURO 15,74
ALTIN 847,32
HABER /  DÜNYA
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Aliyev Erdoğan ile görüştü! Azerbaycan lideri dün de Putin ile biraraya gelmişti

Aliyev Erdoğan ile görüştü! Azerbaycan lideri dün de Putin ile biraraya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev telefonda konuştu. Ermenistan ile ilişkiler ve Rusya Ukrayna krizi ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

Aliyev geçtiğimiz gün Putin ile bir araya gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi
Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Ankara'da doktorun yüzüne oturup boğmaya çalıştı! Kafasını duvara vurdu: Sebebi ise....
Ankara'da doktorun yüzüne oturup boğmaya çalıştı! Kafasını duvara vurdu: Sebebi ise....
İngiltere Ukrayna'ya ölümcül silahlar gönderiyor! Başbakan Johnson açıkladı
İngiltere Ukrayna'ya ölümcül silahlar gönderiyor! Başbakan Johnson açıkladı
Metin Şentürk'ün Fenerbahçe paylaşımı olay oldu yorum yağdı
Metin Şentürk'ün Fenerbahçe paylaşımı olay oldu yorum yağdı
Berna Keklikler sevgilisi kimdir kaç yaşında nereli Gilmher Croes gizemli hayatı
Berna Keklikler sevgilisi kimdir kaç yaşında nereli Gilmher Croes gizemli hayatı
Zor günler bekleyen Ukrayna'ya IMF'den destek
Zor günler bekleyen Ukrayna'ya IMF'den destek
Bu işin fazla ömrü yok en fazla 2 seneye biter! 51 yılda 2 çocuğunu bu işle okuttu
Bu işin fazla ömrü yok en fazla 2 seneye biter! 51 yılda 2 çocuğunu bu işle okuttu
Halit Kıvanç'tan kötü haber kimseyi tanımıyor konuşamıyor
Halit Kıvanç'tan kötü haber kimseyi tanımıyor konuşamıyor
BİM CEO'su kimdir Galip Aykaç aslen nereli? Galip Aykaç çocukları
BİM CEO'su kimdir Galip Aykaç aslen nereli? Galip Aykaç çocukları