Aliyev Erdoğan ile görüştü! Azerbaycan lideri dün de Putin ile biraraya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev telefonda konuştu. Ermenistan ile ilişkiler ve Rusya Ukrayna krizi ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

Aliyev geçtiğimiz gün Putin ile bir araya gelmişti.