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15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı

15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı

Artan doğal gaz faturaları karşısında vatandaş mucit oldu. BİTLİS Tatvan ilçesinde yaşayan Barış Karaca, elektrik ve akaryakıt zamlarından sonra kendi tasarladığı düzenekle ısınmayı başardı.

15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı

BİTLİS Tatvan’da 15 yıldır elektrik işiyle uğraşan Barış Karaca, artan gaz fiyatları ve sert geçen kış koşullarında ısınmak için çareyi tasarruflu üretim yapmakta buldu.

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15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı

Sosyal medyada gördüğü videodan esinlenerek araştırma yapan Karaca, kendi imkânlarıyla kurduğu sistemle gaz üretmeyi başardı.

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15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı

Kendi tasarladığı düzenekle 15 TL'lik bir litre benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını giderdiğini belirten Karaca, şimdi ise ürettiği gazı yakmanın mutluluğunu yaşıyor. 

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15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı

Karaca, “Yaptığımız bu sistem iki kavanoz, buhar makinesi ve ısıya dayanıklı borulardan oluşuyor. Bir kavanoza yarım litreden az benzin diğer kavanoza da yarısı kadar su ekliyoruz." ifadelerini kullandı.  

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