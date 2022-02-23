15 liraya 1 ay ısınıyor doğalgaz faturasından kurtuldu İnternetten görüp 2 kavanozla yaptı
Artan doğal gaz faturaları karşısında vatandaş mucit oldu. BİTLİS Tatvan ilçesinde yaşayan Barış Karaca, elektrik ve akaryakıt zamlarından sonra kendi tasarladığı düzenekle ısınmayı başardı.
BİTLİS Tatvan’da 15 yıldır elektrik işiyle uğraşan Barış Karaca, artan gaz fiyatları ve sert geçen kış koşullarında ısınmak için çareyi tasarruflu üretim yapmakta buldu.
Sosyal medyada gördüğü videodan esinlenerek araştırma yapan Karaca, kendi imkânlarıyla kurduğu sistemle gaz üretmeyi başardı.
Kendi tasarladığı düzenekle 15 TL'lik bir litre benzin ile bir evin aylık tüp ihtiyacını giderdiğini belirten Karaca, şimdi ise ürettiği gazı yakmanın mutluluğunu yaşıyor.
Karaca, “Yaptığımız bu sistem iki kavanoz, buhar makinesi ve ısıya dayanıklı borulardan oluşuyor. Bir kavanoza yarım litreden az benzin diğer kavanoza da yarısı kadar su ekliyoruz." ifadelerini kullandı.