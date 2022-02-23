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Rusya'ya verilen süre doldu! Yaptırımlar için cevabını açıkladı

Rusya'ya verilen süre doldu! Yaptırımlar için cevabını açıkladı

ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırımlara maruz kalacağı açıklanan Rusya da yaptırımlara karşılık verme kararını açıkladı. Rusya'ya yaptırımlar için verilen saat 17.00'ye kadarki süre doldu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına yanıt verileceğini açıklarken “Yaptırımlara, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek.” şeklinde duyuruda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin Rusya’ya yönelik üst üste 101’inci yaptırım paketini açıkladığı belirtildi.

Rus ekonomisinin gelişimini söz konusu yaptırımlarla yavaşlatmaya çalışmanın beyhude bir çaba olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Rusya, yaptırımların tüm maliyetlerine rağmen, verilen zararı en aza indirebileceğini kanıtladı. Yaptırım baskısı, çıkarlarımızı sağlam bir şekilde savunma kararlılığımızı etkileyemez.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Hiç şüphe olması ki, yaptırımlara, simetrik olmasına gerek yok, Amerikan tarafı için ölçülmüş ve hissedilir güçlü bir yanıt verilecek.” denildi.

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