Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! Çatışma uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.. Ukrayna Rusya gerilimi tırmanmadan önce Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyordu ancak gerçekleştirilememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i tekrar Türkiye'ye davet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin’le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini; dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.

Arabulucu olma teklifi dile getirilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında gerilim tırmanmadan önce teklif gelmesi halinde arabulucu olmaya sıcak baktığı biliniyordu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hafta önce Ukrayna lideri Zelenski ile Kiev'de bir araya gelmişti. Çin'de olimpiyatların açılışı ziyaretine giden Rus Lider Putin'in ise Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

Dün Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı ele alındı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"Rusya'nın son provokatif kararlarına karşı Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için Erdoğan'a şükranlarımı sundum." ifadelerini kullanan Zelenskiy, ayrıca Almanya, Türkiye ve Ukrayna'nın katılacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ortak zirve önerisine desteği için Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurguladı.