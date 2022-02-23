BIST 2.022
DOLAR 13,87
EURO 15,74
ALTIN 847,32
HABER /  DÜNYA
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Hindistan'dan ABD'ye 3 milyar dolarlık şok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hindistan'dan ABD'ye 3 milyar dolarlık şok

Hindistan’ın ABD’den 3 milyar dolarlık Predator tipi silahlı insansız hava aracı satın alma planını askıya aldığı bildirildi.

Abone ol

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan ordusu ABD silah şirketi General Atomics’ten alacağı 3 milyar dolarlık Predator tipi silahlı insansız hava aracı satın alma planını, yerli kalkınma ve üretime odaklanma amacıyla dondurdu.

Ordunun kararı Pentagon’a bildirildi. Yeni Delhi yönetimi 9 Şubat’ta insansız hava araçlarının ithalini yasaklamış, ancak savunma ve güvenlik amaçlı silahlı insansız hava araçları bu yasaktan muaf tutulmuştu.

Hindistan ordusu, donanma, hava ve kara kuvvetlerinin her birine 10’ar tane tahsis edilecek şekilde 30 Predator almayı planlıyordu.

Daha önce 2 gözetleme Predator’u satın alan Hindistan donanması, bu araçları Çin ve Pakistan ile olan deniz ve kara sınırlarında kullanıyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da 4 yılda 100 kez yolda bıraktı muayenede 32 kusurdan kaldı harcadığı para dudak uçuklattı
Foto Galeri Ankara'da 4 yılda 100 kez yolda bıraktı muayenede 32 kusurdan kaldı harcadığı para dudak uçuklattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'ya verilen süre doldu! Yaptırımlar için cevabını açıkladı
Rusya'ya verilen süre doldu! Yaptırımlar için cevabını açıkladı
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Ali Babacan'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin hükümete çağrı: Derhal önlem alın
Ali Babacan'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin hükümete çağrı: Derhal önlem alın
Karadeniz'de hamsi bitti! Balık fiyatları cepleri yakıyor: Öncekiler gibi satışımız yok
Karadeniz'de hamsi bitti! Balık fiyatları cepleri yakıyor: Öncekiler gibi satışımız yok
Sürücüler aman dikkat! Yol ulaşıma kapandı
Sürücüler aman dikkat! Yol ulaşıma kapandı
BİM CEO'su Galip Aykaç yüksek fiyat ve zam açıklamasında iktidarı sorumlu tuttu
BİM CEO'su Galip Aykaç yüksek fiyat ve zam açıklamasında iktidarı sorumlu tuttu
4 tanesi 50 TL'ye satılıyor! Gece manavı yataktan kaldırıyor: Samsun'dan kargoyla gönderiliyor
4 tanesi 50 TL'ye satılıyor! Gece manavı yataktan kaldırıyor: Samsun'dan kargoyla gönderiliyor
Aliyev Erdoğan ile görüştü! Azerbaycan lideri dün de Putin ile biraraya gelmişti
Aliyev Erdoğan ile görüştü! Azerbaycan lideri dün de Putin ile biraraya gelmişti
Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi
Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi
Ankara'da doktorun yüzüne oturup boğmaya çalıştı! Kafasını duvara vurdu: Sebebi ise....
Ankara'da doktorun yüzüne oturup boğmaya çalıştı! Kafasını duvara vurdu: Sebebi ise....