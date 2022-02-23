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CHP'li Fikri Sağlar'dan ibretlik U dönüşü! Maksat eleştiri olsun

CHP'li Fikri Sağlar'dan ibretlik U dönüşü! Maksat eleştiri olsun

RUSYA ile Ukrayna arasındaki kriz konusundaki açıklamaları görmezden gelen eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Fikri Sağlar, iktidarı hedef alarak, "Türkiye neden sessiz?" dedi. Sağlar daha önce de Türkiye'nin dış politikasını, "Suriye'de, Afganistan'da, başka ülkelerde ne işimiz var?" diye eleştirmişti.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve Rus ordusuna bölgeye konuşlanma emri vermişti. Tüm dünyanın tepkisini çeken karara ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Biz Rusya'nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz" demişti.

CHP'li Fikri Sağlar: Türkiye neden sessiz?
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye'den yapılan açıklamaları görmeyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti hedef aldı. Sağlar, Türkiye'yi Ukrayna krizine karşı 'sessiz kalmakla' suçladı.

Daha önce de "Ne işimiz var?" demişti
Aynı Fikri Sağlar, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını ve askeri destek sağladığı ülkelerdeki dış politikasını hedef alarak, "Suriye'de, Afganistan'da, başka ülkelerde ne işimiz var?" demişti.

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