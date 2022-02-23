Çıkacak kararlar merakla bekleniyordu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisine yer verildi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın, "Hasta olanlar maske takıp önlem alsın" şeklindeki sözleri sonrası maske zorunluluğunun kaldırılacağı beklentisi oluşturmuştu. Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine 'maske takarak' kendini izole etmesi gibi kararlar alınması ile tedbirlerde ciddi bir rahatlamaya gidilebileceği konuşuluyordu.