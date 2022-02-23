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Çıkacak kararlar merakla bekleniyordu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Çıkacak kararlar merakla bekleniyordu! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir" denildi.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisine yer verildi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın, "Hasta olanlar maske takıp önlem alsın" şeklindeki sözleri sonrası maske zorunluluğunun kaldırılacağı beklentisi oluşturmuştu. Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine 'maske takarak' kendini izole etmesi gibi kararlar alınması ile tedbirlerde ciddi bir rahatlamaya gidilebileceği konuşuluyordu.

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