Survvior Atakan eşi kimdir Serap korkmaz kaç yaşında ne iş yapıyor?

Birbirinden güçlü rakiplerin bir araya geldiği Survivor 2022 All Star kadrosunda en dikkat çeken isimlerden biri de eski şampiyonlardan Avatar Atakan oldu. Başarıları kadar özel hayatı ile de merak edilen Survivor Atakan aslen Sivaslı ve 32 yaşında. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Atakan'ın Leon Aslan adında bir oğlu var. Peki Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz kimdir, ne iş yapar?