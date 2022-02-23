Ali Babacan: Kayyumlarla milletin oyu gasbedildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında terör bağlantısı sebebiyle kayyum atanan HDP belediyelerini savundu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün düzenlediği basın toplantısında gündeminde belediyelere atanan kayyumlar vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i hedef alan Babacan, "Kayyumlarla milletin oyu gasbedildi" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 'kriz ittifakı' olduğunu söyleyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayyumlar atanırken tüm bu operasyonları bizzat kendisi yönetti"

"Hani diyor ya 'Sandığa sahip çıkamayan yönetici ülkesine sahip çıkamaz' diye. Yıllar sonra ne oldu? Kendisi sandık sonuçlarına sahip çıkabildi mi? Ülkenin doğusunda seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir şekilde görevlerinden alınırken, vatandaşların iradesine kayyumlar atanırken tüm bu operasyonları bizzat kendisi yönetti. Kayyumlarla milletin oyu gasbedildi. Ülkenin batısında ne yaptı? Yerel seçim sonuçlarını tanımadı. İstanbul’da mart seçimlerini tanımadı. Haziranda tekrar seçim yaptırdı. Sonuç malum.

"Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli ve sayın Perinçek’ten oluşan ittifakın doğru adı 'kriz ittifakı'dır"

"Ekonomide, enerjide, tarımda, eğitimde, sağlıkta, hukukta, dış politikada, her alanda kriz yaşıyoruz. Kar yağar, bir şehre günlerce elektrik verilemez, kriz olur. Yağmur yağar, sel olur, kriz olur. Yağmur yağmaz, kuraklık olur, kriz olur. Havalar ısınır, ormanlar yanar, kriz olur. Havalar soğur, doğal gaz akışı kısılır, kriz olur. Sırf inat uğruna kendi vatandaşına hukuksuzluk yapar, uluslararası alanda kriz olur. Hani diyorlar ya 'Cumhur İttifakı'; Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek’ten oluşan troykanın bugün kurduğu ittifakın doğru adı Cumhur İttifakı değil, tam bir 'Kriz İttifakı'dır."