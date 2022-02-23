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Taksilerde yeni köprü tarifesi! Dönüş ücreti alamayacaklar

Taksilerde yeni köprü tarifesi! Dönüş ücreti alamayacaklar

Köprü geçişlerindeki tek yönlü ücretlendirmenin çift yönlü olarak değiştirilmesinin ardından taksi sürücülerinin yeni tarifesi de belli oldu. Karara karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "Bu kararla birlikte karşıya geçmek isteyen taksicilerin sayısı azalacak. O yüzden ben bu kararı kabul etmiyorum" dedi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ihtiyaç gerekçesiyle 5 bin yeni taksi teklifi yeniden gündeme geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Teklif oy çokluğuyla 13'üncü kez onay alamazken toplantının bir diğer gündemi 'köprü geçiş ücretlerindeki değişiklik' oldu.

Takside köprü geçişi kararı
Yeni düzenlemeye göre köprülerde tek yönlü olarak uygulanan ücretlendirme 1 Ocak itibarıyla iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü uygulanmaya başlamıştı. Köprülerden tek yönlü geçiş 8 lira 25 kuruş, çift yönlü geçiş ise 16 lira 50 kuruş olmuştu. Bunun üzerine dönüş ücretlerinin yolculardan alınıp alınamayacağı tartışılmaya başlanmıştı.

Geri dönüş ücreti istenmeyecek
Toplantıda bu tartışmalara da nokta konuldu. Taksi şoförleri köprü geçiş ücretlerinde yolculardan tek yön ücreti alabilecek, dönüş ücreti talep edemeyecek.

Karara karşı çıkan Eyüp Aksu, "Bu kararla birlikte karşıya geçmek isteyen taksicilerin sayısı azalacak. O yüzden ben bu kararı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
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