Survivor Merve eşi kimdir ne iş yapıyor Mehmet Akif Filiz ne iş yapıyor?

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yarışan isimlerden biri de iddiası ve parkurlardaki hızı ile bilinen milli koşucu Merve Aydın. 2018 yılında Mehmet Akif ile evlenen Merve Aydın'ın Mehmet Barlas adında bir oğlu oldu. Peki Merve Aydın aslen nereli, eşi Mehmet Akif Filiz kimdir, ne iş yapıyor?

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Survivor 2022 All Star'da bu sezon iddiası ile konuşulan yarışmacılardan biri de Merve Aydın oldu. Parkurlardaki hızı ile bilinen milli koşucu Merve Aydın 2018 yılında Mehmet Akif ile evlenen Merve Aydın'ın Mehmet Barlas adında bir oğlu oldu. Peki Merve Aydın aslen nereli, eşi Mehmet Akif kimdir, ne iş yapıyor?

Merve Aydın kimdir:

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamladı. Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan’dan etkilenerek adım attı. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu.

2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin’de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır.

2012 yılında Londra’da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.