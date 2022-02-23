36 gün sonra ikinci yarısı oynandı! Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor puanları paylaştı
Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve 36 gün sonra ikinci yarısı oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 36 yaparak 10. sıraya yerleşen Gaziantep FK, 27 haftada Altay'a konuk olacak. 17 puanla 20. ve son sıraya demir atan Yeni Malatyaspor ise Hatayspor deplasmanına gidecek.Abone ol
54. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen takımın atağında Figueriedo ceza sahasında çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Ceza sahası içerisinde önünde topu buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
62. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın açtığı ortaya kafayla karşılayan Karim Hafes'in vuruşanda top kalenin sağından dışarı çıktı.
72. dakikada Gaziantep FK'dan Muhammet Demir'in ceza sahası içerisinde çektiği şuta uzanan kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı.
76. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında Figueriedo'nun yerden pasına penaltı noktası yakınında Muhammet Demir'in gelişine vuruşunu kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Gaziantep FK: 0 - 0 :Yeni Malatyaspor
Stat: Kalyonspo
Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Djilobodji, Caulker, Sagal, Kitsiou (Dk. 90+1 Oğuz Ceylan), Doğan Erdoğan, Maxim, Furkan Soyalp, Figueriedo, Muhammet Demir
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Philip, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaş), Ndong, Zeffane, Azubuke, Karim Hafes, Mustafa Eskihalleç, Nshimirimana (Dk. 78 Donsah), Dicko
Sarı kartlar: Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 70 Philip (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)