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Türkiye 23 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 23 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 464 bin 85 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 243 bin 896'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Şubat 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 95 bin 526 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgın toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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