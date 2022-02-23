Avrupa'da kıtlık kapıda! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tedarik zincirlerini vurabilir

RUSYA ile Ukrayna arasındaki krizin tırmanması Avrupa'ya gıda arzını derinden etkileyebilir. 'Avrupa’nın tahıl ambarı' olarak görülen Ukrayna'nın işgali durumunda buğdaydan arpaya ve bakırdan nikele tedarik zincirlerinin bozulmaya hazır olduğu belirtiliyor. Analistler uzun süreli bir çatışma durumunun ekmek kıtlığı oluşturacağını söyledi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki kriz karşılıklı adımlar ve yaptırımlar ile devam ederken sıcak tansiyonun Avrupa ülkelerini derinden etkileyeceği ortaya çıktı. Rusya'nın olası Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'nın tahıl ambarının derinden etkileneceği belirtilirken krizin uzun sürmesinin ülkelerde ekmek kıtlığına neden olabileceği aktarıldı.

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, ikinci sırada yer alan Ukrayna ile birlikte küresel pazarın yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor. Analistler Rusya ve Ukrayna'nın büyük metal ve diğer emtia tedarikçileri olduğunu belirtirken krizin tırmanmasının petrol ve gaz fiyatlarını daha da artıracağının altını çizdi.

'Avrupa'nın tahıl ambarı'

Tedarik teknolojisi şirketi CEO'su ve kurucusu Alan Holland, Ukrayna'nın 'Avrupa'nın tahıl ambarı' olarak kabul edildiğini ve bir işgalin gıda tedarik zincirinin 'sert darbe almasına' yol açacağını söylerken, "Hasat mevsimi hala birkaç ay uzakta olsa da uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığı yaratacak ve tüketici fiyatlarını artıracak" diye konuştu. Holland, "Ayrıca doğal gaz arzındaki herhangi bir kesinti gübre gibi enerji yoğun ürünlerin üretimini de etkileyecek ve bunun tarımı daha da fazla etkilemesi kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

Bir araştırma şirketinin CEO'su olan Dawn Tiura ise Orta Doğu ve Afrika'daki birçok ülkenin de Ukrayna buğday ve mısırına güvendiğini ve bu arzdaki kesintilerin bu bölgelerde gıda güvenliğini etkileyebileceğini söyledi.

"En çok Almanya etkilenecek"

RUSYA ile Ukrayna arasındaki kriz derinleştikçe Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin derinden etkilenmesine kesin gözüyle bakılırken durumdan en fazla Almanya'nın etkileneceği vurgulandı.

Tedarik zinciri risk istihbarat firması CEO'su Atul Vashistha, Almanya'nın üretim ve elektrik için enerji ihtiyacının çoğunu Rusya'dan aldığı doğal gazdan elde ettiğini söyledi. Vashistha, "Gerginlikler artmaya devam ederse ve olası bir savaş veya yaptırımlar nedeniyle aksamalarda bir artış görürsek bu Almanya'daki imalat üretimini sekteye uğratır" derken, "Fabrikaların diğer ülkelerdeki üretime kademeli olarak geçecek olan üretimi kısması gerekecek" diye konuştu.

Almanya'dan en çok ihracat yapılan ürünler arasında otomobil ve otomobil parçaları, diğer ulaşım ekipmanları, elektronik, metaller ve plastikler yer alırken ürünlerin fiyatlarının artacağı ya da tedarik sorunu yaşayacağı belirtildi.