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CHP'den dikkat çeken çıkış! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını vekiline açıklattı

CHP'den dikkat çeken çıkış! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını vekiline açıklattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, partinin 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyledi.

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2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iken Millet İttifakında belirsizlik devam ediyor. Adaylık için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıksa da ittifak cephesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla.

"Kılıçdaroğlu gönüllerdeki adaydır"
Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklamalarda bulundu. Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

"Merak ediyorsanız erken seçim yapalım"
Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa, saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım" ifadelerini kullandı.

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